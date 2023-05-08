【国会】综合诊疗所预约难 卫生部探讨如何改善服务

议员纷纷提出区内居民看病难，排队的号码很快被预约，希望综合诊疗所能多照顾年长者。卫生部会探讨议员关于排队系统和预约程序的提议，继续改善基层医疗护理服务。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期一（5月8日）在国会答复丹戎巴葛集选区祖安清心关于综合诊疗所容量是否可以扩大以避免病患无法看诊的口头询问后，数名议员纷纷提出相关的补充提问。

西海岸集选区洪维能说，居民向他反映很难在网上预约到先驱综合诊疗所的看诊时段。他提议，如果居民无预约去综合诊疗所排队，但还是不能看诊，是否可以当场预约隔天的看诊时段。

普杰立答复说，当局会探讨这个关于排队系统和预约程序的建议。他说，当局也正在努力改善基层医疗护理服务，扩大综合诊疗所网络，并提高社区内的全科诊所和家庭医生的能力。

碧山—大巴窑集选区议员安迪代请病假的祖安清心补充提问时，询问当局是否考虑让无预约到综合诊疗所看诊的年长者病患优先看诊，尤其是那些虚弱且行动不便的年长者。

对此，普杰立指出，医护人员会对到综合诊疗所看诊的病人进行分类（triage）和评估时，会考虑他们的虚弱程度、年龄和行动能力。

“我认为正确的做法是让临床团队在现场进行专业的判断，以评估他们需求的紧迫性，而不是为年龄或其他因素设定一个武断的分界线，实际的关键应是评估病人当时的需求。”

裕廊集选区议员陈有明医生也说，一些金文泰居民向他反映，一些综合诊疗所的网络预约开放后，排队的号码很快就被全被预约，有时候甚至在开放半小时后就已经满额了。

陈有明提议，当局是否考虑让社保援助计划（CHAS）全科诊加入网络预约平台。普杰立说，当局会考虑这项提议。