【国会】社区事务署继续同各部门合作 加强跨部门协调

金文泰森林里发现被人丢弃的电冰箱，但整整一年都没有被移除，凸显了不同政府部门和机构之间的沟通偶尔仍会出差错。

媒体日前报道，一名旅居本地的俄罗斯男子在金文泰森林里发现一台电冰箱，通过社区事务署（Municipal Services Office）的一联通（OneService）应用向当局通报此事，但电冰箱一直没有被移除。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期一（5月8日）在国会回答裕廊集选区议员陈有明的提问时指出，在公共地方非法丢弃电子垃圾及其他垃圾的行为，触犯环境公共卫生法令（Environmental Public Health Act）。她提醒公众要妥善丢弃垃圾，包括大件的家居用品，减低对环境的伤害。

2021年1月至2023年3月之间，政府部门和机构收到两起有关电子垃圾被丢弃在森林里的反馈，并加以处理。

沈颖说，一联通应用是一个让政府部门和机构接收和处理公众反馈的平台，有些反馈需要不同部门合作处理。以金文泰森林里的电冰箱事件为例，不同部门之间的沟通及协调偶尔会出差错。

国家公园局先是于2022年3月透过一联通应用接获有关电冰箱的通报，并着手安排移除电冰箱。由于沟通出错，电冰箱还未移走，这项反馈却被错误当成已处理完毕。当局也没确认电冰箱已被移走。公园局今年再次接到通知后，便同国家环境局合作，于4月21日移除电冰箱。

沈颖强调，社区事务署一直以来同包括公园局及环境局在内的各政府部门合作，加强跨部门协调。社区事务署将继续协助不同部门更好地处理公众的反馈。