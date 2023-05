新飞禽公园对外开放首日 访客提早到场等候入园

崭新的飞禽公园首次开放给公众参访,有访客在开门前的一个半小时就迫不及待地到现场等候入园。

位于万礼的新加坡飞禽公园5月8日(星期一)对外开放,迎接第一批访客。公园从5月8日至26日进行试营业,公众可以在期间以优惠价购票。

崭新的飞禽公园首次开放给公众参访,吸引不少人前来。(谢智扬摄)

许多公众按捺不住兴奋心情,在公园早上9时开放前就纷纷抵达,等候入场。首八名入场的访客也获赠飞禽公园的礼包,以及一年的免费会员优惠。

不少公众特地请假,与家人和朋友前来抢先参观和探索飞禽公园。

不少公众前来赏鸟拍照。(谢智扬摄)

32岁的纪威伶(家庭教师)约上午7时50分就带了年长的父母到现场。作为首几名入场的公众,她十分期待可以入园欣赏公园广阔的环境,也希望可以跟禽鸟有近距离的接触。她透露,之前因工作无法与裕廊飞禽公园道别,在新飞禽公园开放首日前来也算是弥补了心中的遗憾。

对于为何这么早到场,她说:“今天是第一天开幕嘛,我觉得很兴奋,昨晚也睡不着。”

公众也可在飞禽公园的天际剧场观赏猛禽表演(Predators on Wings)和展翅高飞表演(Wings of the World)。表演与旧园的形式类似,但添加了新的元素如屏幕,以增强表演整体的故事性。据了解,飞禽公园也为更多的鸟类品种进行训练,或许会在未来的表演上阵。