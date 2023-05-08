新飞禽公园对外开放首日 访客提早到场等候入园

崭新的飞禽公园首次开放给公众参访，有访客在开门前的一个半小时就迫不及待地到现场等候入园。

位于万礼的新加坡飞禽公园5月8日（星期一）对外开放，迎接第一批访客。公园从5月8日至26日进行试营业，公众可以在期间以优惠价购票。

崭新的飞禽公园首次开放给公众参访，吸引不少人前来。（谢智扬摄）

许多公众按捺不住兴奋心情，在公园早上9时开放前就纷纷抵达，等候入场。首八名入场的访客也获赠飞禽公园的礼包，以及一年的免费会员优惠。

不少公众特地请假，与家人和朋友前来抢先参观和探索飞禽公园。

不少公众前来赏鸟拍照。（谢智扬摄）

32岁的纪威伶（家庭教师）约上午7时50分就带了年长的父母到现场。作为首几名入场的公众，她十分期待可以入园欣赏公园广阔的环境，也希望可以跟禽鸟有近距离的接触。她透露，之前因工作无法与裕廊飞禽公园道别，在新飞禽公园开放首日前来也算是弥补了心中的遗憾。

对于为何这么早到场，她说：“今天是第一天开幕嘛，我觉得很兴奋，昨晚也睡不着。”

公众也可在飞禽公园的天际剧场观赏猛禽表演（Predators on Wings）和展翅高飞表演（Wings of the World）。表演与旧园的形式类似，但添加了新的元素如屏幕，以增强表演整体的故事性。据了解，飞禽公园也为更多的鸟类品种进行训练，或许会在未来的表演上阵。