【国会】政府拟新法案 针对网络犯罪活动发出五大指示

政府拟订新法全方位打击网络罪案，当局日后一旦发现法律列明的网络犯罪活动，可以立即发出五大指示，从用户、线上服务供应商、网络服务供应商和应用程序下载平台四大方面着手，迅速阻断网络犯罪活动。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（5月8日）在国会上，针对网络犯罪危害法案提出一读。

新法案将赋予警方权力，针对网络犯罪活动发出指示，包括恐怖主义与危害国内安全、非法赌博、诈骗、网络罪案，以及与性和毒品相关的犯罪活动等。

一旦警方怀疑网站涉及诈骗和网络罪案，以及助长上述其他犯罪活动的网络内容，就可以发出五大指示，即停止通讯指示、内容屏蔽指示、账户限制指示、网络屏蔽指示和删除应用程序指示。

发出指示的对象是用户、线上服务供应商、网络服务供应商和应用程序下载平台。

其中，在网上发布与犯罪相关内容的用户，一旦收到通讯停止指示，须将相关内容移除。

接到内容屏蔽指示或账户限制指示的线上服务供应商，须关闭相关贴文或网页，或限制相关账户的使用权限。

另外，网络服务供应商若收到网络屏蔽指示，须屏蔽涉及网络犯罪的网站，让人无法浏览相关网站。

至于应用程序下载平台接到删除应用程序指示后，则须移除相关应用。

这些指示允许警方以最快的速度，遏制犯罪活动继续在网上散播，防止更多人受害。