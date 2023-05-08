【国会】易华仁：私召车业者需求放缓 外国人买车及拥有多车家庭占少数

私召车业者的需求持续放缓，外国人买车以及拥有超过一辆车的家庭这些年来也依旧占少数，这些都不一定是推高拥车证成价的因素。

拥车证成价飙升引起关注，一些车商将这个现象归咎于私召车业者为旗下车队抢标。自2019年以来，私召车数量每年平均维持在约7万辆，占本地汽车总数的10％。

交通部长易华仁星期一（5月8日）在国会发表部长声明时解释，虽然私召车数量在2015年至2017年间迅速增长，从3万辆增加至近7万辆，但拥车证成价并没有在同一期间上涨。此外，成价在过去几季上涨，但私召车业者的需求实际上已持续放缓。

易华仁强调，私召车可灵活增加点对点载客服务的供应，既为乘客提供更多选项，也服务更广泛的群体，为私召车数量设限的任何提议都必须谨慎考虑。“不过，私召车是个相对较新的发展，冠病疫情也对市场造成一些干扰。因此，我们在进一步研究私召车会给市场带来的影响。”

一些议员也询问拥车证成价居高不下，是否也由更多外国人买车造成。易华仁说，从2020年7月至2022年12月间，由外国人标到的拥车证占总数的平均不到3%，这个占比这些年来没有显著改变。

易华仁也提到，截至去年10月底，本地拥车的47万1000户家庭中，拥有两辆车的占12％，有三辆或更多的不到3％。有超过一辆车的家庭甚至从2012年的19％减少至目前的不到15％。