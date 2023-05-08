【国会】未来三年新增约53万平方公尺办公楼空间 助缓解本地租金压力

从今年到2025年期间，我国约53万平方公尺的办公楼空间预计完工，这有助于缓解租金上涨的压力。

全球通货膨胀率居高不下，包括租金在内的商业成本也在增加。过去三年，本地办公楼的租金指数平均每年上涨约1.35％。虽然办公楼租金比冠病疫情前的水平高，但仍低于2008年和2015年的历史高位。过去三年的空置率也保持稳定，达约11％至13％。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期一（5月8日）在国会答复议员关于商业空间租金上涨问题的询问时指出，从今年到2025年期间，我国约53万平方公尺的办公楼空间预计完工，比过去三年的总额高出约40％。这有助于应付市场需求，以及缓解租金上涨的压力。

刘燕玲说，为迎合来自不同行业、有不同地点偏好的企业需求，新增的办公楼空间将分布于不同地区。以中央商业区为例，今年预计竣工的IOI Central Boulevard将带来13万9000平方公尺的空间。至于城市边缘，其中一个新项目是Keppel South Central，它将于明年完工，新增约5万7000平方公尺的空间。

至于租金上涨的情况是否会影响我国作为首选商业目的地的竞争力，刘燕玲强调，我国不仅仅在成本上竞争。

她说，维持我国整体竞争力的其他因素包括稳定的政治体制、强稳的法治（rule of law）、对外国投资和贸易的良好政策、稳健的数码和物流互联互通、熟练的劳动力，以及技术基础设施。

政府会继续密切监督市场，并在需要时调整商业房地产的供应，以确保租金或企业在中长期内保持稳定和可持续性。