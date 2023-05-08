【国会】约6000张五年延长拥车证 提前在5月回流市场

约6000张将在未来三四年注销的中小型和大型及豪华车拥车证，将提前从5月第二轮拥车证公开投标活动起，分几个季度回流市场。

如此一来，中小型汽车组别的拥车证配额将在下来五轮拥车证投标活动中增加约24％，大型及豪华车组配额则会增加约15％。

交通部长易华仁星期一（5月8日）在国会，针对如何满足新加坡人的交通需求发表部长声明。他强调，上述调整是个一次性的安排。

易华仁说，拥车证供应主要取决于过去季度的报销汽车数量，而这个数量近来较低。随着更多车辆的10年拥车证将在未来几个月到期，拥车证供应预计未来几个月显著增加。

尽管如此，交通部和陆路交通管理局继续研究如何在遵守10年周期汽车总量上限的同时，进一步让中小型汽车（A组）和大型及豪华车（B组）的拥车证供应更平稳。

在这方面，易华仁宣布陆交局会提前把下一个供应高峰会到期的五年延长拥车证回流市场。由于这些五年拥车证不能再延长，必须注销，陆交局能掌握具体的数量。这些拥车证会从下一个拥车证公开投标活动起，分几个季度，重新分配回市场。

根据陆交局网站，A组和B组的10年拥车证到期后，车主可选择延长拥车证多五年或10年。若选择延长多五年，延长期限到期后，车主必须报销车辆，不能再延长；若选择延长10年，延长次数不限。

陆交局说，会提前分配回市场的拥车证有约6000张。

调整后，5月至7月的拥车证配额会从目前的9575张增至1万零431张。其中，A组拥车证配额会从之前宣布的2798张增至3358张，B组拥车证则会从2367张增至2663张。