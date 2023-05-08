兀兰组屋卧房起火 30人疏散一人送院

兀兰组屋单位卧房起火，约30名居民被紧急疏散，一人因呼吸困难送院。这是本地在17个小时内接连发生的第三起火患，前两起火患疑似都由电器起火所致。

这起火患发生在星期一（5月8日）下午约2时50分，地点是兀兰31街第303座组屋四楼的一个单位。

新加坡民防部队脸书发文说，火患涉及单位卧房内的物品。兀兰消防局的民防人员到场后，使用一支水枪将火势扑灭。

单位内的三名住户在民防部队抵达前便自行疏散，消防员在失火单位客厅找到并救出一只猫。作为预防措施，警方到场后也疏散附近单位的约30名居民。

事发同座组屋的一名居民过后因呼吸困难，被民防部队送往邱德拔医院治疗。

失火的原因仍在调查中。

据早前报道，巴西立53街第571座组屋单位和淡滨尼5道第147座组屋单位，先后于星期天（7日）晚上9时15分和星期一早上8时10分左右发生火患。火势分别由屋内烘干机和移动式冷气机燃起，造成近百名居民紧急疏散，两人送院。