配合购屋资格通知书启用 建屋局调整组屋申请评估方式

随着购屋资格通知书的启用，建屋发展局将调整申请购屋者的收入评估期，从提出申请前的三或六个月改为12个月。另外，获得房屋补贴的资格也将改为按照主要家庭核心来评估，核心成员在未来第二次购屋时须缴付转售抽润。

建屋局星期一（5月8日）晚发布文告说，随着购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）在5月9日启用，今后将通过政府的MyInfo网站直接取得组屋申购者的个人资料，以进行资格评估。

为配合从MyInfo网站取得的资料，建屋局也将调整组屋申请的评估方式。

首先，当局会把申购者的收入评估期一律调整为12个月，而不再是最近的三或六个月。这将使所有申购者的收入评估变得更一致和完整。

建屋局也将调整获得房屋补贴（housing subsidies）资格的评估方式。目前，一个家庭获得房屋补贴的资格是按照所有申购者和主要住户成员（core occupiers）来评估的。

今后，获得房屋补贴的资格将按照主要家庭核心（core family nucleus）来评估；主要家庭核心由主要申购者和主要住户成员组成。这项改变也意味着主要家庭核心的所有成员将一同分享房屋补贴；如果是首次申购组屋，主要家庭核心的所有成员也将分享购屋津贴（housing grants）。

因此，已享受一次购屋津贴的主要家庭核心成员在申购第二套受津贴组屋时，必须在领取钥匙前缴付转售抽润（resale levy）。

建屋局重申，由于领取购屋津贴的资格仍然以整个家庭来评估，因此大多数家庭所能享有的购屋津贴总额将不受影响。

建屋局早前宣布，从5月9日起，组屋买家只须通过线上组屋平台提呈一份申请，就可从建屋局发出的HFE通知书中同步得知自己是否符合购屋资格，以及可向当局贷款和获取津贴的数额。建屋局将不再发出贷款资格通知书（HDB Loan Eligibility Letter）。