新航工程下半年净利跌20％ 每股派息5.5分

新航工程（SIA Engineering）截至3月底下半年集团净利同比下跌20.4％至3390万元，营收同比则劲增43.4％至4亿3380万元。

董事会建议在8月11日派发每股5.5分的年终股息，这是新航工程自冠病疫情以来第一次宣布派息。股票注册截止日期是7月26日。

新航工程星期一（5月8日）晚上发布最新业绩时指出，营收劲增是因为航空活动的增加继续推动飞机维修及翻新服务的需求。集团下半年每股盈利同比跌20.3％至3.02分。

集团全年净利跌1.8％至6640万元，营收增加40.6％至7亿9600万元。集团全年每股盈利跌1.8％至5.91分。

对于业务展望，它说：“新加坡和亚太地区的航空交通继续改善，因为在中国边境重新开放和取消大部分剩余的旅行限制后，本区域的航空公司看到了更高的需求。冠病疫情最糟糕的情况显然已经过去，我们期待不仅能恢复到疫情之前的业务量，而且能变得更加强大。”

不过，它也指出：“由于航班已经恢复接近80％，预计业务的恢复速度将比去年慢。此外，地缘政治紧张局势、许多主要经济体面临的经济放缓、供应链中断和持续的高通胀等因素的相互作用，可能对航班持续复苏构成风险，并波及飞机维修和翻新需求。”

新航工程星期一股价持平于2.22元。