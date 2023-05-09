星期二开盘可关注股票

投资者在等待美国最新通货膨胀数据公布的同时也担心美国可能出现债务违约，市场气氛趋于谨慎，华尔街隔夜股市涨跌互见。道琼斯工商指数下跌0.17％，标准普尔500和纳斯达克指数分别上扬0.05％和0.18％。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）提出警告，通胀数据若上升将促使美联储恢复鹰派，对股市造成影响。

此外，美国财政部长耶伦星期一（5月8日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，一些区域银行的股价仍然受压，但银行体系健全。若出现银行业困境进一步蔓延情况，政府会使用近期拯救陷入困境银行的同样手法来应付。

受到美国上星期五（5日）公布的强劲数据影响，投资者对经济衰退的担忧有所缓解，促使星期一多数亚太股市上扬，新加坡海峡时报指数在正常波动下微跌8.97点或0.27%，以3257.66点收盘。

星期二（9日）已经开盘的亚太股市中，悉尼股市下跌0.44%、首尔股市跌0.09%、东京股市上扬0.39%。

以下是星期二可关注的股票：

* Medi Lifestyle星期一晚间公布2023财年第一季的净亏损扩大23.8%至164万令吉（约48万7000新元），每股亏损达0.27仙。公司第一季的营收同比下滑37.1%达39万令吉。

* 亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）宣布将以10令吉（约3新元）的名义价格，出售全部股权给Etagreen旗下的Maju Intan Biomass Energy，但Etagreen将向亚洲集团提供约3450万令吉的财务支持。

* 新航工程（SIA Engineering）闭市后公布的截至2023年3月31日全年业绩显示，公司净利同比下滑1.8％，至6640万元；营收同比增长40.6％至7亿6900万元。董事会建议派发年终股息为每股5.5分。