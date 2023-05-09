酷航曼谷飞我国班机 因技术问题延误逾三小时

一架原定从泰国曼谷飞往我国的酷航班机，星期一（5月8日）因出现技术问题被迫折返当地机场，延误三个半小时后才再度起飞。

酷航TR605航班原定在当地时间星期一下午3时40分（新加坡时间下午4时40分）从曼谷素万那普机场起飞，并于晚上7时15分飞抵新加坡樟宜机场。途中飞机因出现技术问题，紧急折返降陆曼谷。

一名乘客库马尔（53岁，业务发展总监）告诉《海峡时报》，机长在航班起飞的30分钟左右突然通过广播宣布，机舱通风系统出现问题，因此需要折返曼谷机场。

航班追踪网站FlightRadar24的资料显示，这架酷航空中巴士A321，在泰国南部阁西昌岛（Ko Sichang）上空盘旋至少四圈后，紧急折返曼谷机场。

酷航发言人答复《联合早报》询问时说，酷航TR605航班于当地时间下午3时56分起飞后出现技术故障，为了安全起见，决定折返曼谷，并于当地时间下午5时零9分顺利降陆。

机上当时载有230名乘客和八名机组人员，酷航之后也为乘客提供了茶点。经过修理后，航班在当地时间晚上7时27分复航，于本地时间晚上10时29分抵达新加坡。

发言人说： “酷航对乘客造成的干扰和不便表示歉意。保障乘客和机组人员的安全是我们的首要任务，我们将在必要时继续为乘客提供帮助。”