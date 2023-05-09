李显龙总理赴印尼参加第42届亚细安峰会

李显龙总理赴印度尼西亚参加第42届亚细安峰会。为期两天的峰会星期三（5月10日）召开，亚细安成员国将起草2025年后的亚细安共同体愿景，以及讨论疫后的经济复苏和强化区域卫生架构等课题。

这次的峰会在东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的纳闽巴霍（Labuan Bajo）举行。

这是印尼作为今年亚细安轮值主席国召开的首场峰会，讨论方向将围绕所设定的主题，即推动亚细安成为增长中心（epicentrum of growth）。

总理公署星期二（9日）发文告说，亚细安领导人将回顾亚细安所取得的进展，以及商讨如何在数码和绿色经济方面加强合作。领导人也会讨论地缘政治局势，以确保亚细安能在一个开放、包容和稳定的区域架构中，继续扮演核心角色。

这次峰会的其中一个重点，是为亚细安共同体制定2025年后的愿景。

印尼外交部早前宣布，印尼为2045年的亚细安制定了宏大的愿景，并将启动讨论程序，起草加强亚细安机构能力和作用的亚细安领导人宣言。

随李总理赴会的有他的夫人何晶、外交部长维文医生，以及总理公署和外交部官员。

李总理不在本地期间，副总理兼财政部长黄循财和国务资政张志贤，会分别在9日和10日，以及11日暂代总理。