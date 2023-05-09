亚太股市星期二早盘普遍退低

中国4月份贸易数据和美国通货膨胀数据出炉之前，投资者普遍持谨慎态度，亚太股市星期二（5月9日）早盘表现普遍疲软，新加坡海峡时报指数中午休市前下跌0.29%或9.39点，报3248.27点。

亚太其他股市方面，除了东京和上海早盘上升以外，其他都呈跌势，截至中午12时，日经指数上扬0.82%，而上海股市则起0.39%。其他股市的跌幅介于0.11%至0.49%，香港跌幅最大，台湾股市跌幅则最小。

中国中午前公布，4月份进口大幅萎缩7.9%，出口虽然同比增长8.5%但比3月份增长14.8%，增幅明显放缓。

仲量联行首席经济师庞溟（Bruce Pang）认为，中国进口同比下跌，主要是受到季节性因素影响，以及国内市场复苏疲弱。

此外，投资者也关注美国政府与国会在债务上限问题上的谈判，看美国是否能避过一场“宪政危机”，因为政府债务违约的情况逼近，全球金融市场会面对更高的风险。

盛宝金融（Saxo Capital Markets）的策略研究团队指出，债务上限僵局能给投资者获取短期收益的机会。他们认为，信贷紧缩的担忧和债务上限问题拖延解决将推高短期国债收益率，因为投资者正在为债务违约做对冲。

本地股市早盘交易量达5亿2894万；交易额3亿2843万元；上升股202只，下跌股219只。

海指成份股中，八只上升、17只下跌、五只持平。

上升幅度大的包括丰益国际（Wilmar International）升幅达1.02%至3.97元、云顶新加坡（Genting Singapore）起0.92%至1.10元，以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上扬0.80%至1.26元。

下跌幅度大的是创业公司（Venture Corp），下滑2.13%至15.61元、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）跌1.71%至1.72元，以及吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT)退低1.35%至1.35元。