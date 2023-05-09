【国会】政府拟加强保护令机制 更及时介入帮助家暴受害者

政府未来料有更大的权限介入帮助家暴受害者，代为申请个人保护令；在急须介入的情况时，当场发出临时的紧急令，禁止施暴者接近，并联系受害者；必要时也可向法庭申请让施暴者接受电子监测，以留意对方的行踪，防止受害者再受伤害。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期二（5月9日）在国会为妇女宪章（家暴与其他）修正法案提出一读。

法案一旦通过，违反个人保护令等相关限制的施暴者也将面对更高的刑罚。违令者可被判罚款不超过1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。目前的刑罚是，罚款不超过2000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。

政府将修订妇女宪章中与家暴相关的条文，通过加强家暴受害者自我保护的能力、扩大有关政府机构的权限，以及提高违反禁令的处罚并加强改造机制等方面，更及时地帮助家暴受害者，不论受害者的性别。

目前，个人保护令只有驱逐出户（domestic exclusion）的条文，禁止施暴者回家，或只能待在家中某处；以及让施暴者接受辅导。修正法案一旦通过，保护令将增添远离（Stay Away）条文，禁止施暴者靠近受害者，或到受害者常去的地方如工作地点；以及通过新增的无接触（No Contact）条文，禁止施暴者联系受害者。

此外，如果施暴者有精神问题，而这或是造成暴力行为的原因，法庭可下令强制施暴者接受治疗，治疗期最长可达36个月。不遵守强制治疗、治疗评估以及辅导安排，可罚款不超过2000元。

自行申请个人保护令的最低年龄要求将从21岁调低至18岁，以和其他相关法令如防止骚扰法令，保持一致。

保护受害者隐私 禁公开受害者身份

为了保护受害者隐私，让他们免受事情公开后得承受的压力。法案修订后将禁止报道任何暴露受害者身份的内容，这可包括施暴者的身份，除非受害者同意，并获得社会福利司长的批准。社会及家庭发展部强调，这是为了鼓励受害者举报家暴，不必担心公开事情的后果，用意是保护受害者。

修正法案新增的紧急令（Emergency Order）也将让指定“保护人员”（Protectors），也就是社会及家庭发展部成立的家暴紧急应对小组（Domestic Violence Emergency Response Team, 简称DVERT），在处理高风险案件时，有权发出这个临时禁令，限制施暴者回家、接近受害者或联系受害者。

目前，从家暴发生到当事人申请到个人保护令或急速令（Expedited Order）需要时间，受害者可能在这期间又遭对方伤害，调整旨在改进这方面的不足。违反紧急令者可被逮捕，紧急令时效为14天，如有需要，当局可再延长。

对于不愿申请个人保护令的受害者，必要时，社会福利司长和保护人可代为申请。此外，在受害者不愿举报施暴者违反禁令的特殊情况下，保护人员可向法庭申请，通过电子监测，留意施暴者的行踪。

当局指出，国际研究显示电子监测有助于保障受害者的安全、确保施暴者遵守禁令，也可记录证据。当所有介入都无效时，保护人员可申请将受害者带离住家，暂住在庇护所或亲友家。

修订法案也更新家庭暴力的定义，更明确涵盖性暴力、心理和情绪方面的暴力行为。

其他内容包括：扩大社会福利司长和保护人员权限，助他们进行调查；让社会福利司长有权安排受害女性接受医疗或心理评估与治疗等。