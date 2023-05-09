【国会】议员提呈赡养父母（修正）法案 助年长者也保护子女利益

马林百列集选区议员谢健平代表所领导的工作小组提呈赡养父母（修正）法案，拟议增设新措施，保护曾被虐待、忽视或遗弃的孩子，避免他们的家长滥用法令。

与此同时，修正法案建议赋予赡养父母总监处和赡养父母仲裁庭更大的权力，确保被子女忽略的父母可以通过赡养费，获得支援。

由九名议员成立的《赡养父母法令》检讨工作小组，去年公布建议，并展开公共咨询。

12年前也领导检讨工作的谢健平星期二（5月9日）在国会上指出，当时为法案增设的“先调解”策略旨在协助年长父母与孩子庭外解决赡养费的纠纷。这个策略取得好的成效，自2011年3月推行后，约九成的索偿通过调解解决。

向仲裁庭提出索取赡养费的年长者从2010年的183起，减至2011年的110起。申请数量逐渐减少，目前平均每年约30起。

谢健平说，现在检讨赡养父母法令正合时宜，应进一步加强机制，帮助真正有需要的父母获取赡养费的同时，也避免法令被滥用，保护子女的利益。

工作小组去年提出的建议包括：曾虐待、忽视或遗弃孩子的家长，日后可能须先征得赡养父母仲裁庭的同意，才能要求与子女接受调解；仲裁庭能在特定情况下直接驳回对方的申请，避免子女在过程中重述不愉快的往事；在入住福利院的贫困者没有正式提出申请的情况下，允许总监处指示他们的子女尝试接受调解等。