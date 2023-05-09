陈川仁转发合成改编版《流星雨》 F4变G4引热议

一个由人工智能合成的改编版《流星雨》音乐视频在网络走红，“出镜”的本地“政坛F4”中的国会议长陈川仁星期一（5月8日）晚上在社交媒体转发这段视频，称这让他“不知是该哭、该笑，还是该唱歌”。

台湾偶像组合F4演唱的歌曲《流星雨》是一度风靡亚洲的偶像剧《流星花园》的插曲，也是很多90后无法磨灭的童年回忆。

陈川仁星期一晚上在社交媒体脸书、Instagram和TikTok转发了一个改编版的《流星雨》音乐视频，F4从原本的言承旭、朱孝天、周渝民、吴建豪，摇身一变成了国会议长陈川仁、副总理兼财政部长黄循财、卫生部长王乙康和教育部长陈振声。

陈川仁配文说，不知道谁创作了这段视频，不过这是我们的“G4”。

创意满满的视频给人强烈的视觉冲击，引起网民热议。不少人留言说，能否把这个表演安排进今年的国庆庆典。

陈川仁笑答：“即将在你附近的国庆庆典上演。”

本地艺人庄米雪也留言：“不得不说，你（陈川仁）还像模像样，一点都没有违和感。”对此陈川仁回答：“你是说‘我’在视频里画的那个大饼吗？”