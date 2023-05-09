菜市道车祸 年长路人遭校车撞倒送院

菜市组屋区发生一起车祸，一辆校车撞上一名过马路的年长女子，导致女子头部出血送院救治。

这起车祸发生在星期二（5月9日）下午12时30分左右，地点是菜市道第36座组屋停车场的入口处，靠近金山岭咖啡店。

据了解，肇祸的是AWWA社会服务机构的校车。车祸发生后，校车左前轮约两米外留下了一滩血迹，停车场的闸门也被撞倒，校车的右前轮卡在停车场闸门的路缘上。

在金山岭咖啡店吃午餐的蔡宏宽（64岁）说，他听到一声巨响后就看到一个铁箱被撞飞约两米高后落地，一位年长女子倒在地上，头部严重出血。

蔡宏宽说，女子看起来约70岁，当时手中拿着一个纸袋过马路。校车上有五名看起来四五岁的孩子，他们在车祸发生后开始哭泣，但孩子的家人在五六分钟后就赶到现场把他们接走。

咖啡店梁姓收银员（58岁）在听到巨响后前去查看，她说看到鲜血不断从伤者的头部流出，过后被赶到的救护人员送院治疗。

看起来40多岁的肇事司机身着白衬衫，神情紧张地由AWWA工作人员陪同在旁，他不愿意接受访问，看起来没有受伤。

新加坡民防部队受询时证实在星期二下午12时25分接获通报，救护人员将一人送往樟宜综合医院救治。

新加坡警察部队受询时证实，一名68岁女行人在昏迷的情况下送院，68岁的男司机在粗心驾驶导致他人重伤的罪名下被捕。调查仍在进行中。