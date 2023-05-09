【国会】打击钱骡新罪名不为惩罚被骗取资料者

政府修法加强取缔滥用银行和Singpass账户的情况，但新罪名不是为了惩罚那些被骗取账户资料，或需要家人帮助却被出卖的人。警方会全面调查案件，总检察署也会仔细评估案情才决定是否提控。

贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案星期二（5月9日）在国会三读通过，料于今年第四季全面落实。

数名议员参与两项法案二读辩论时，提出有人可能因为被骗才会交出银行和Singpass账户资料，或原本只是要委托家人朋友帮忙用账户转账，结果遭对方出卖。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明回应说，法案不是要针对那些没理由认为自己经手的是犯罪收益，或正促成犯罪行为的人，警方在调查过程中会考虑当事人的心智能力、事件背景等因素，也会判断当事人是否陷入骗局，才会在钓鱼网站上输入银行或Singpass资料。

总检察署也会酌情考虑个别案情，即使证据达到提控的门槛，仍会判断这么做是否符合公共利益。这与目前的做法一致。

针对林瑞莲（阿裕尼集选区）询问新罪名是否意味着更高比率的钱骡能被提控，杨莉明说，法案无疑能让警方更好地打击钱骡以及滥用Singpass的人，但其用意不是要让更多人被控，而是要大幅减少钱骡人数。

“如果新法律的出台先一步阻止了人们当钱骡，导致被提控的人有所减少，这会是值得欢迎的进展。”

黄国光（义顺集选区）则要求部长说明人们应注意哪些“危险信号”（red flag），以免触犯疏忽洗钱的罪名。

杨莉明举例说，骗子往往不会露面，只会突然打电话求助，或给出一些经过精心排练的理由，要受害人提供银行户头让他人接收或转移钱款。“骗子也经常找理由要你的银行登录资料或Singpass验证信息，但试想想，你为何要把锁匙交给他人来解锁你的贵重物品？这些‘危险信号’绝不是全部，但理应敲响警钟。”