【国会】金管局明年下半年推出数码平台 让金融机构共享可疑非法交易信息

新加坡金融管理局计划在明年下半年推出数码平台，让金融机构互相共享可疑非法交易相关信息，合作打击金融犯罪。

本地六家银行——星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行将率先使用这个“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC）。

平台主要对抗滥用空壳公司、利用贸易洗黑钱（trade-based money laundering）和大规模杀伤性武器扩散融资（proliferation financing）这三大金融犯罪风险。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期二（5月9日）在国会针对金融服务与市场（修正）法案提出二读时作出以上宣布。

陈圣辉说，虽然金融机构在加强应对金融犯罪方面取得重大进展，但基于对客户的保密义务，它们目前无法相互警告顾客户头出现异常交易活动。罪犯利用这个缺口，通过不同的金融机构进行非法交易。

COSMIC将允许使用平台的金融机构在保密的基础上，共享可能涉及金融犯罪的客户的信息。这个风险信息可能包括发出危险信号的行为（red flag behaviors）和相关交易的详细信息。