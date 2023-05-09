维文：新加坡支持亚细安主席国谴责缅甸空袭

亚细安轮值主席印度尼西亚严厉谴责缅甸军方4月11日的空袭行动，新加坡对主席国的声明表示支持。

外交部长维文医生星期二（5月9日）以书面方式答复荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙的国会口头询问时郑重指出，任何对平民的袭击都应受到谴责，也不能被容忍。

“这类暴力行为违背亚细安领导人2021年4月24日在雅加达与（缅甸军政府领导人）敏昂莱会面时所制定，并为敏昂莱所接受的五点共识。”

鉴于落实五点共识的进度有限，亚细安领导人去年11月也同意采取一系列步骤，向缅甸军政府发出明确信号。

缅甸军政府4月11日对中部实皆省发动空袭，造成至少171人死亡。迪舒沙问外交部，面对缅甸境内暴力和违反人权的行为增加，亚细安领导层打算采取哪些措施。

维文说，亚细安轮值主席印尼与相关方联系，以促成缅甸各方展开包容对话。印尼也呼吁停止暴力行为，并采取措施，促进为缅甸人民提供人道主义援助的工作。

“缅甸在亚细安之外的邻国，以及我们的外部伙伴，包括联合国，也发挥重要作用，与亚细安合作应对危机，及促进缅甸全国和解。”

不过，维文重申，五点共识的落实进展并非受限于亚细安或亚细安的外部伙伴，而是缅甸国内的利益相关方，尤其是军政府。他指出，应继续向缅甸军政府施压以停息暴力，并快速、全面地落实五点共识。