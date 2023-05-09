新西兰驾露营车遇致命车祸 三狮城男女是国大生

在新西兰自驾露营车遇致命车祸，三名新加坡死者是新加坡国立大学学生。

国大在答复《联合早报》询问时证实了三人身份，校方也对这起不幸的交通意外感到极度哀伤。

发言人指出，这是一段艰难时期，校方将与家属保持联系，为他们提供帮助和支持。

新西兰当地媒体报道，这起交通事故发生在新西兰南岛坎特伯雷的小镇杰拉尔丁（Geraldine），靠近蒂莫阿纳路（Te Moana Road）的79号高速公路路段，距离克赖斯特彻奇（又称基督城）约142公里。

当地时间4月17日凌晨约1时（新加坡时间16日晚上约9时），一辆载着三名新加坡籍男女的露营车撞上障碍物后起火燃烧。当地媒体报道，车上的其中一人拨打了紧急求助电话，随后有11名消防员参与救援行动。

新西兰警方证实，在车祸中不幸身亡的两男一女都是新加坡人，死者分别是张世运（21岁，Sherwin Chong Shi Yun）、杨新月（21岁，Xinyue Yang）和林家俊（24岁，Jia Jun Vincent Lim），案件已移交验尸官裁定。

国人出国自驾旅游，在不熟悉当地路况及交通规则的情况下开车，必须多注意安全。

2017年5月4日，新加坡籍夫妻陈志豪（39岁）和王施仪（29岁）到新西兰自驾旅游，结果在基督城南约40公里，靠近邓桑德尔（Dunsandel）的1号高速公路路段不幸发生车祸，与货车相撞，当场丧命。

2012年6月15日，纳吉布拉（26岁，军官）与妻子莱海娜（25岁，护士）到新西兰度蜜月时，他们驾驶的车子在奥克兰（Auckland）北部公路失控，与迎面而来的露营车相撞，两人当场丧命。（人名译音）