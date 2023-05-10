星期三开盘可关注股票

美国通货膨胀数据公布在即，加上总统拜登与共和党议员的债务上限谈判陷入胶着，华尔街隔夜股市主要指数都收低。

道琼斯工商指数下跌0.17%、标准普尔500指数下滑0.46%，纳斯达克指数责下挫0.63%。

本地股市在通胀数据出炉前担忧加剧，导致海峡时报指数星期二（5月9日）跌14.71点或0.45%，闭市报3242.95点。

星期三（10日）亚太股市的交易气氛预计维持谨慎。由于债务上限谈判未取得突破，市场焦点重新拉回到通胀数据，一般预测美国4月份通胀率同比上扬5.0%，维持在美联储感到不安的高位。

已经开盘的亚太股市，悉尼退低0.25% 、首尔跌0.27%、东京下滑0.29%。

以下是星期三可关注的股票：

* 华侨银行星期三开盘前，公布今年首季的净利同比增加39%至18亿7900万元，创下纪录；首季的每股盈利1.68元，增长1.14%。银行第一季的净利息收入比上一季减少2.0%至23亿4000万元，主要是因为季度较短，剔除该因素后，净利息收入大致维持不变。非利息收入方面则取得65%的增长，达10亿元，主要由财富管理收入贡献。

* 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）星期三开市前公布今年首季业务报告。每单位派息（DPU）1.85分，同比增加1.5%，可派发收入同比跌4.0%至2370万元。

* 爱物联科技（iWOW Technology）宣布获得三份新订单，总价值约1150万元。目前，公司累计订单达8710万元，比去年9月底增长60%。

* 杰纬特科技（Grand Venture Technology）公布第一季业绩报告，截至3月底集团净利大幅下滑58.3%至151万元。由于半导体业务萎缩，集团营收减少17%至2692万元。集团预计半导体业务在今年上半年将保持低迷，但随着过剩库存的消化，业务将在下半年回升。

* 精砺控股（Dyna-Mac）公布今年前三个月的业绩，截至3月底集团净利比去年同期大幅上涨107.7%至390万元。在项目收入增加的推动下，集团营收上涨29.3%至8726万元。集团累计订单额达3亿3810万元，并有望在今年进一步增加。

* 在新交易所观察名单中的USP集团（USP Group）因未能在上一财年结束后的四个月里举行年度股东大会，于今年4月28日收到会计与企业管制局（ACRA）的处罚通知。