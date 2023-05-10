华侨银行首季净利增39%至18.79亿元

受银行、财富管理和保险等多元化收入来源的支持，华侨银行（OCBC）今年首季净利同比增长39%至18亿7900万元，与前一季相比增长44%，创季度新高。

华侨银行星期三（5月10日）开市前公布今年首季业绩报告，净利息收入同比劲升56%至23亿3800万元，环比下滑2%，这是因为季度较短。

与上一季相比，净利息收益率（NIM）下滑1个基点至2.30%，这是因为更高的融资成本抵消了资产收益率上升，再加上存款增加超越贷款，使贷款与存款比率下滑。

非利息收入同比减少11%至10亿1200万元，环比则劲增65%。当中收费收入及佣金占4亿5300万元，净贸易收入和保险收益各占2亿5100万元和2亿3800万元。

不良贷款比率环比下滑0.1个百分点至1.1%，总准备金减至1亿1000万元，占贷款12个基点。相比之下，上一季度为3亿1400万元和35个基点。

以年化基础来看，股本回报率同比上升4.1个百分点至14.7%，每股盈利同比增加38%至1.68元。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在文告中说：“我们的贷款组合具有韧性，财富管理业务继续吸引净新资金流入，这些反映了我们多元化特许经营的实力，并有助于大幅提高我们的股本回报率。”

展望未来，黄碧娟说：“我们关注金融环境趋紧，这可能会减缓全球经济增长并增加整体风险。我们对亚洲主要市场的长期前景充满信心。我们的资本状况良好，流动性状况良好。这些为不确定性提供了充足缓冲，并使我们能够把握出现的增长机会。”