星期三本地股市早盘微升0.13%

投资者等待美国公布最新通货膨胀率之际，市场气氛也受到美国债务上限谈判陷入僵局，以及银行业不确定性影响，星期三（5月10日）亚太早盘股市普遍退低，新加坡海峡时报指数中午休市时微升0.13%或4.06点，中场报3247.01点。

截至中午12时，亚太股市一片哀鸿，跌幅介于0.16%至1.40%；上海股市跌幅最重，而首尔股市跌得最少。东京股市退低0.53%；香港则下挫0.71%。

美联储上个星期加息25个基点后暗示利率可能会暂停调升，因此市场非常关注即将公布的消费者价格指数，因为这个数据将左右美联储6月会议的决定。观察家警告说，任何通胀率攀升的迹象都会对美联储官员施加压力，促使信贷进一步收紧。

另一边厢，虽然美国经济展示韧性，但一些指标已暗示经济有所放缓，引发经济衰退的担忧。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）认为，即使投资者继续预期通胀和中期利率一起下降的两全其美情况，经济增长的确在放缓。

殷尼斯说：“中央银行仍旧采取紧缩政策，限制了高风险资产的升值。”

本地股市早盘有4亿8536万股转手， 交易额达3亿5319万元， 上升股236只，下跌股194只。

成分股中，升势最大的是怡和合发（Jardine C&C），上升1.57%至34.38元；其次是香港置地（Hongkong Land）涨1.37%至4.44美元；怡和控股起1.32%至50.55美元。

开盘前公布业绩的华侨银行，早盘升0.90%至12.36元。

下跌幅度大的包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），下滑1.61%至1.22元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）跌1.16%至1.70元；丰益国际（Wilmar International）下滑1.01%至3.94元。