【国会】医疗集群改用新资助模式 居民仍可自由选择医院

卫生部对三大公共医疗集群的资助模式已改为“按人计酬”，但公众仍可自由选择接受治疗的医院，不必只去他们被分配到的集群医院看诊。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期三（5月10日）在国会答复叶汉荣（杨厝港区）时强调，“按人计酬”（capitation）的资助模式可鼓励医疗保健业者更注重预防性护理。业者自然倾向于更低的成本来维持病患的健康，而不是在病患生病时才花更多钱让他们到医院医治。这种资助模式在世界各地也很普遍。

从4月1日起，卫生部对三大公共医疗集群的资助模式已改为“按人计酬”，即根据看诊人数，每年拨出固定款项给医疗集群，财政部拨给卫生部的预算也将根据按人计酬的增长计算。

叶汉荣补充询问，这种资助模式是否会影响服务病患的素质，包括延长到医院接受治疗的等候时间。

普杰立指出，各个医疗集群获安排服务的居民人数约150万人，它们所获得的资助以居民的年龄层而定。“所设定的资助没有减少，甚至比起前几年的集群预算，还略微增加。随着人口老龄化，更多居民可以获得更高的‘按人计酬’率，医疗集群也会相应获得更高的预算。”

卫生部通过“按人计酬”的资助模式设定当前和中长期的重点关注领域以及主要指标，公共医疗医疗集群则可灵活决定如何分配资源给不同的服务。普杰立认为下来几年预料会出现更多种预防性护理项目。