监狱署推出关怀志愿者计划 为受监督者提供援助

新加坡监狱署推出关怀志愿者计划，为接受社区改造计划的受监督者提供援助，降低他们的重犯率。黄丝带新加坡也加强囚犯和释囚的培训计划，帮助他们提升就业能力和选项。

新加坡监狱署与黄丝带新加坡星期三（5月10日）举行年度工作研讨会，超过600名职员和社区伙伴受邀出席。这是继2019年以后，当局首次举办大型研讨会。

此次的工作研讨会主题为“前进纠正：增强联盟关系”，着重于加强当局与各个社区伙伴的合作，为囚犯提供狱内与狱后的培训和监督计划。除了关怀志愿者计划，监狱署也与黄丝带新加坡合作，为囚犯和释囚提供更广泛的培训计划，以及提供新兴领域的就业选项。

内政部长兼律政部长尚穆根也出席研讨会，同时为监狱署心理学家撰写的新书《新加坡囚犯惩教改造与心理：心理学者在监狱署的经历》主持发布仪式，这本书将心理与惩教改造部门专家多年来的经历和研究集结成书。

监狱署也为这次的研讨会举办展览，全面概述监狱署与黄丝带新加坡合作达成的成就，以及未来将实施的举措。

已50名志愿者加入计划

今年2月，监狱署正式推出关怀志愿者计划，招募拥有辅导或社会服务知识和背景的人，例如退休监狱官，或者专研社工、心理学或辅导的研究生，为接受社区改造计划的受监督者提供援助，降低他们的重犯率。

目前已有50名关怀志愿者加入计划，每人负责监督两至四名受监督者，为期一年。这期间，志愿者每个月需至少六个小时与受监督者联系，了解他们的近况，从中提供援助或辅导。志愿者也需准备每个月的进度报告，再交给监狱署。