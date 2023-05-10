陈振声：艺术大学应促进本地文化发展 创造新价值

新加坡艺术大学应催化并促进我国艺术与文化生态的发展，为我国创造新的价值主张的同时，也扮演区域艺术发展的连接点。

教育部长陈振声星期三（5月10日）在新艺大首次主办的座谈会，为大学标志主持推介，并在致辞中提出对我国首所艺术大学的期许。

新艺大由南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办，由中央机构负责协调两校的课程与项目，并颁授文凭。新大学不另设校园，南艺和拉萨尔继续在各自校内开办专业文凭和大学文凭课程。明年8月开课的大学日后将公布课程与报读详情。

陈振声说，我国的艺术与文化领域已取得一定发展，并拥有知名的艺术机构，如滨海艺术中心和国家美术馆，各机构每年也举办艺术类节目。随着更多人意识到艺术在启发与凝聚社会的价值，艺术大学的成立正合时宜。位于市中心的艺术大学可扮演催化剂的角色，进一步支持我国发展更蓬勃的艺术与文化生态环境，强化新加坡身份。

此外，艺术大学也应为经济创造新的价值主张。随着人工智能的发展，要如何确保毕业生的原创工作继续被重视；如何让毕业生继续通过艺术在日益数码化的社会做出贡献，这些都是值得思考的问题。艺术大学须与时俱进，让学生接触多元体验的同时，培养精专技能。

他也期待，新艺大扮演区域艺术发展的连接点，尤其在日益分裂的世界，通过艺术教育和工作为不同文化的人接轨。

新艺大校长郭建文教授也指出，大学期待与各艺术和文化机构合作，为师生提供实践与研究机会等。国家艺术理事会也将与新艺大推出奖学金，细节日后公布。

新艺大在拉萨尔艺术学院举办的标志揭幕活动上，也感谢南艺和拉萨尔艺术学院的资深教育工作者。