派传单送血压仪 保险公司：非骗局

友邦保险公司（AIA）送血压检测仪，却被误认为是新型骗局，甚至遭人上载贴文提醒网友不要上当。保险公司受询时澄清，这不是骗局。

《新明日报》近日收到多名读者通知，称收到一则被多次转发的短信，写着“这是一个骗局，请不要扫描QR码”，附带的图片是一张被揉皱的传单，上面写着每户住家都能获得一个免费的血压检测仪。

记者上网查询，发现这张照片与配文在互联网上疯传，甚至有网民也到警方的脸书专页下方留言，并标记希望当局介入调查。

根据网上说法，有人说扫描传单中的二维码后发现需要用Singpass登录，不知自己的个人资料与银行账户是否会因此外泄，警惕之下还是决定退出页面。

记者扫描传单上的QR码进入页面后发现，免费血压检测仪只限于前2000名公众，公众需要填写姓名、邮箱地址、电话号码与住家地址等，输入一次性验证码后才算登记成功。之后会收到一则短讯，指工作人员会在14天内与登记者取得联系。

发起这项活动的友邦保险公司（AIA）答复本报询问时澄清，这不是骗局，负责这项市场营销活动 的We Care For SG公司也是友邦保险授权的合作公司。

发言人指出，诚信是友邦保险业务的核心，将对任何不诚实的行为采取零容忍态度并及时处理。

友邦保险也在脸书专页上发文澄清。