【国会】电子花圈新使用准则推出后 每月平均约三起反馈

自我国去年6月针对使用电子花圈和充气物拟定新准则后，相关反馈有所减少，每月平均接获约三起反馈。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆在星期三（5月10日）国会上回复马西岭—油池集选区议员任梓铭的口头询问时说，从去年6月到今年4月，国家环境局每月收到约三起关于在丧礼上使用电子花圈和充气物装置的反馈。

他说，反馈者主要关心的是电子花圈数量过多，并且在晚上10时过后仍开着。当局接获反馈后，会通知相关的市镇理事会与土地管理机构，让相关人员参与解决问题。

去年6月，环境局与新加坡殡葬协会联合拟定新准则，建议相关人士慎用电子花圈和充气物，以避免引起光害和噪音、阻碍行人及交通、引发跳电等安全隐患。

马炎庆说，在丧礼上展示花圈是文化传统的一个重要部分，电子花圈是近期的创新。“与其他传统花圈相比，电子花圈可重复使用，不会造成浪费。因此实际上，有些人甚至认为电子花圈更可持续使用。”

但他认为重要的是，负责任地使用与安装电子花圈。

他说，环境局了解在丧亲期间，需要更敏感地执行这项准则。因此，当局也与殡仪馆和花圈供应商合作来解决使用电子花圈所带来的议题。

“他们应该向家属了解具体情况，或了解会有多少电子花圈放置在丧礼上，并只在条件允许的情况下，才接受订单，运送花圈。”

环境局将与利益相关者合作观察情况，并将在必要时审查准则。