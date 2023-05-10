【国会】一联通应用注册账号破50万个

注册一联通应用的用户账号刚过50万个，国家发展部正探讨以数码和非数码方式推广应用，同时继续给应用增添更多服务。

一联通（OneService）是社区事务署2015年推出的一站式平台，让公众可及时举报社区内的大小问题，再根据问题的属性通知相关政府部门，免去公众得理清哪个问题归哪个部门管辖的麻烦。

外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖星期三（5月10日）在国会答复蔡厝港集选区议员周凯年时透露，从2020年至2022年，公众通过一联通应用提供的市政反馈当中，53％由建屋发展局、陆路交通管理局、国家环境局、国家公园局、以及公用事业局处理，结案时间平均为两到七天的工作日。另外44％则由市镇理事会处理。她指出，社区事务署每天处理的市政反馈，可算是非常多。

沈颖解释，社区事务署一直在与各个机构合作，希望提高答复的素质，也确保回复更及时。针对直接了当的案件，机构只有在实地解决问题，并在可能的情况下拍下照片后，才能结案。

“这些问题一般只涉及一个机构，并且能以明确且具体行动来解决。”

这包括修理出现故障的灯或损害的步道，解决方法也广受居民的欢迎。

至于社区噪音等短暂问题，或涉及反社会行为和执法行动等复杂案件，机构则会向提出反馈者提供如何解决问题的行动计划和时间表。

沈颖说，这类案件需要时间来展开彻底调查和执法行动，社区事务署则会继续追踪问题是否再次发生，并与相关机构合作，更好地对症下药。

沈颖也指出，当局会考虑周凯年的建议，借助社区资源来解决问题，同时让基层顾问了解情况。