【国会】未来武装部队建筑 须能应对大流行病

武装部队的新建筑或基础设施翻新时，设计方案须具应对未来大流行病的能力，包括可保持足够社交距离的空间规划和在常接触地方涂上抗菌涂层。

国防部高级政务部长王志豪星期三（5月10日）在国会回答义顺集选区议员黄国光的口头询问时说，为了持续确保武装部队的战备能力，武装部队的建筑与基础设施有必要为大流行病做好准备。

他说，在新建筑或现有基础设施翻新时，灵活性是设计的一个关键考量，以便适应变化。

为确保应对大流行病的举措包括，采纳空间规划以确保安全的社交距离和控制病毒的传播、提供亚克力（plexiglass）或相当于保护屏的东西作为隔离物，以及在常接触的地方涂上抗菌涂层。

在冠病疫情期间，武装部队也采取了积极主动的做法，像是购入更多风扇与空气净化器，并将它们安装在武装部队各处，以让办公与住宿空间的空气更流通。

环境局研究：武装部队住宿 空气质量良好

王志豪指出，2021年8月，国家环境局也针对武装部队住宿空间展开了一项研究，以评估房间是否足够通风。研究结果显示，自然通风住宿空间的通风情况非常好，二氧化碳的浓度低于800百万分比（ppm），符合良好的空气质量标准。

他强调，在疫情暴发时，武装部队有相应的应对措施，包括制定隔离计划，及实施医疗计划，以应付潜在感染群。