邻居纠纷增加 当局提出建议加强管理

邻居之间因噪音或滋扰引起纠纷，有关当局或能够在当事人住家内外收集证据，并在必要时强制双方进行调解。政府就社区纠纷管理框架提出一系列加强措施，星期四（5月11日）起开始征询公众意见。



过去两年多，人们因疫情而常居家办公或上课，因此更容易和周围的邻居发生纠纷。社区调解中心（Community Mediation Centre）登记个案从2019年的1016起增加到2020年的1851起，2021年和2022年则分别有2060和1546起。

尽管如此，登记个案中超过一半的当事人拒绝配合，纠纷没有进入调解程序。



为了更好地处理和解决邻里纠纷，文化、社区及青年部、律政部和国家发展部针对社区纠纷管理框架提出三大方面的加强措施。



首先，新框架将赋予公务员和指定人员更多的调查和执行权力。比如，在严重的噪音纠纷中，当局可以在走廊或住家安装噪音传感器，收集证据以帮助调查工作。



当局在掌握具体证据后，也将能对滋事者发出警告或禁止通知（abatement notice），并无须征求屋主同意进入住宅单位以制止滋扰行为。



在对簿公堂前，当局也考虑要求涉事双方进行强制性调解，以非法律渠道和平解决纠纷，维持邻居之间的感情。数据显示，进入调解的约80%个案都成功和解。



双方若在调解过程中达成协议，把和解方式报备给邻里纠纷仲裁庭后，就如同庭令般执行。



若调解无效，新框架也会加强邻里纠纷仲裁庭的程序。这就包括制定临时庭令禁止滋扰行为，让受影响的居民能尽快恢复正常生活。框架也针对滋事者提出新措施，如强制患有精神疾病的滋事者接受评估和治疗、以及赔偿诉讼费用（award costs），以此遏制不愿配合的滋事者。



在新框架下，社区事务署也和邻里噪音社区咨询小组，以及新加坡行善运动和建屋发展局合作，鼓励人们遵守社区准则，从根本减少邻里纠纷发生。



公共咨询将从5月11日傍晚6时开放至5月31日傍晚6时。公众可以到go.gov.sg/feedbackcdmf填写反馈表格。