【国会】王乙康：确保医疗费用可负担

国家用在于医疗开支比率高，不意味着会换来全民健康。新加坡虽然在医疗方面的支出比不上一些发达国家，但本地医疗体系的表现有目共睹，确保中低收入群体负担得起医疗费用。

卫生部长王乙康星期三（5月10日）在国会为医疗护理支援动议总结辩论时，反驳前进党非选区议员梁文辉，指政府承担的医疗保健支出份额不足。王乙康说梁文辉发表政治论述要求提高医疗开支，但却没有告诉大家钱从哪里来。因为政府开支增加，最终是源自民众的税收。

梁文辉星期二（9日）在参与动议辩论时，援引世界卫生组织的数据，指政府承担的医疗保健支出份额，虽已从2011年的33%，增加到2019年的43%，但仍远低于经济合作及发展组织（OECD）平均75%的水平。

梁文辉说，新加坡人要承担世界数一数二高的医疗保健费用，但得到政府的财务援助却很少。

王乙康以美国和英国为例，指这两个国家的医疗开支占国内生产总值的17%及10%，但两国慢性疾病病发率、 肥胖率高，人民预期寿命也低于新加坡。

至于病患所要承担的医药费，王乙康说，每10名新加坡人中，七名入住政府津贴病房者，不必自掏腰包付费；即使要自付现金，八成人支付少过100元；九成人付少过500元的现金。