【东运会】新加坡两泳将破大会纪录 李君杰首夺个人金牌

新加坡泳队在星期三（5月10日）举行的柬埔寨东南亚运动会七场游泳决赛中赢得其中五枚金牌，其中有两个项目包揽金银牌。

这是第五个游泳比赛日，我国在此之前以14枚金牌排名游泳金牌榜榜首。

我国泳将在女子50米自由泳包揽金银，柯婷文缔造新大会纪录，以25秒04夺冠，上届获得银牌的队友林香杞这次依然屈居亚军，成绩为25秒16。

男子50米蝶泳的冠亚军也由新加坡泳手获得，不过该项目的大会纪录（23秒04）保持者张正伟这次没能捍卫金牌，以23秒67排名第二，队友李君杰首次赢得个人项目金牌，时间是23秒45。

我国“蛙后“沈恩夷继续进账金牌，她携队友徐汶仪在女子200米蛙泳排名第一（2分28秒49）和第三（2分32秒60）。沈恩夷的这项成绩也是大会纪录、全国纪录和个人最佳成绩。

在最后进行的两场接力赛中，金牌均由新加坡取得。颜欣慧、林乙暄、曾子怡和柯婷文在女子4X200米自由泳接力以8分12秒80夺金，陈永进、蔡亦首、李君杰和柯正文则在男子4X100米自由泳接力以3分17秒35站上最高领奖台。

我国在男子200米蛙泳无缘金牌，马哈比尔和洪玮分别以2分13秒95和2分14秒30排名第二和第三。

男子200米仰泳是我国当天没有奖牌入账的项目，陈恩以2分04秒25排名第七。

如此一来，我国在本届东运会游泳项目目前获得19枚金牌。