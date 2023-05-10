【国会】外国非散户资产 我国管理规模五年增4700亿元

本地金融机构为家族理财办公室、高净值人士等外国非散户投资者管理的资产总额，在2017年至2021年期间增加了4700亿元，这相等于新加坡资产管理行业在同期总体管理资产规模增幅的20％。

总的来说，我国资产管理规模的增加，主要来自机构投资者，并非家族理财办公室或高净值人士。

也是金管局董事的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（5月10日）在国会回复工人党议员蔡庆威（盛港集选区），以及前进党非选区议员梁文辉有关过去几年流入我国的财富，以及通过家族办公室流入本地的资金总额时，透露上述数据。

陈圣辉指出，两名议员主要是询问高端个人投资者的投资额。这类投资者与金管局每年发布的《新加坡资产管理调查》（Asset Management Survey）报告中的非散户投资者（non-retail individual clients） 投资者类别最接近。

这类投资者包括家族理财办公室、外地资产经理的客户、私人信托，以及高净值人士。

陈圣辉说，根据上述报告，2017年至2021年期间，本地金融机构的外国非散户投资者的资产管理规模（Asset Under Management，简称AUM）增加约4700亿元。这个数据占本地资产管理行业在同期总体资产管理规模涨幅的约20％。

陈圣辉说，来自这些高端个人投资者的资金增加，大致上与我国整体的资产管理规模增长的趋势相似。也就是说，流入我国财富管理行业的资金，各个来源都有增加，并不局限于这类高端个人投资者。

陈圣辉指出，我国资产管理规模的增长，主要来自机构投资者。非散户投资者只占小部分，而家族理财办公室的占比更小。