星期四开盘可关注股票

美国星期三（5月10日）公布的消费者价格指数为4.9%，比经济师预测的5%稍微低。符合预期的消费者价格指数并没有大幅提振投资者的情绪。投资者正等待星期四（11日）将公布的生产者价格指数，以进一步确定通胀可能呈下跌趋势。

华尔街隔夜股市表现不一。迪士尼公布第二季业绩后，股价下挫4.5%促使道琼斯工商指数跌0.09%、标准普尔500和纳斯达克指数分别起0.45%和1.04%。

市场的不确定因素导致本地股市星期三下跌0.66点或0.02%，海峡时报指数收报3242.29点。

星期四的亚太股市预计气氛谨慎，投资者将关注中国星期四公布的消费者价格指数和生产者价格指数。市场预期，中国的通胀将跌至2021年2月以来的最低。

已经开盘交易的亚太股市中，东京、首尔股市分别起0.07%和0.55%，悉尼股市退低0.04%

以下是星期四可关注股票：

* 凯德投资（CapitaLand Investment）星期四开市前发表今年第一季业务报告，在更高住宿管费和集团拥有房地产的入住率和价格有改善下，集团的房地产投资业务（REIB）营收同比取得11%的增长，达4亿4700万元；收费相关业务（FRB）的营收则减少3%，达2亿5500万元。

资产循环方面，今年首季的交易额达15亿元、管理基金达960亿元。

* 星狮地产（Frasers Property）星期四盘前公布截至3月底的半年净利达1亿9724万元，同比增加52.2%，每股盈利5.02分，增加53%。

* 新邮政（SingPost）开市前公布截至三月底全年业绩，公司净利跌70.3%至2468万元，每股盈利0.62分。

* 新加坡航空公司（SIA）宣布，将在6月24日以34亿元赎回半数在2021年6月发行的强制性可转换债券（MCB），集团将以现有现金储备赎回这批债券。这次赎回将按比例进行，赎回款项将在6月26日支付。

* 胜科工业对近日有关出售胜科环卫（SembWaste）的报道做出回应，称公司会不时审查投资组合，以确保战略契合和股东利益最大化。目前公司未与任何一方达成潜在出售的最终交易，也不确保这类交易会实现。

* 方圆集团（ValueMax）在4月24日，以数码证券的形式发行的一批六个月期的商业票据已完成，筹得1138万元资金。这个002系列代币将于5月11日在ADDX数码证券平台上市。

* 强枫控股（Keong Hong Holdings）截至3月底的上半年净亏371万元，亏损比去年同期少66%。营收比去年同期增加了一倍多，至1亿1800万元。营收增加主要得益于建筑项目取得进展，以及建筑活动的生产力有所提高。

* Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）公布2023财年第一季业务报告，总营收同比下滑1.7%，至4016万元；净房地产收入（net property income）下滑7.2%至2360万元；可派发收入下滑22.5%至1488万元。