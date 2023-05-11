250万国人6月可获生活费特别补助 年长者可获多达700元

约250万名新加坡人将在下个月收到多达400元的生活费特别补助，其中约85万名年长者还会额外获得多达300元的乐龄花红。

副总理兼财政部长黄循财今年2月发表预算案声明时宣布提供上述两项补助，符合条件的年长者最多可获共计700元。

财政部星期四（5月11日）发文告说，今年年满21岁、可估收入不超过10万元的新加坡人，无论住在哪类房产都可获得200元至400元不等的一次性生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment），中低收入者获得的补助额较高。

生活费乐龄花红则额外发放给55岁及以上、可估收入不超过3万4000元、拥有不超过一套房产，且住房年值不超2万1000元的年长者。他们可获得200元至300元不等的花红。

公众可用Singpass登录定心与援助配套官网（go.gov.sg/assurancepackage），查看是否符合补助条件。

财政部也鼓励新加坡公民在5月23日或之前，将身份证号绑定PayNow，以便最早从6月7日起获得上述补助。

选择银行转账的人最迟会在6月15日收到补助。没有将身份证号绑定PayNow或提供银行账户信息的公民，会从6月20日起收到GovCash，须通过华侨银行提款机领取。