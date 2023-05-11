八乘五不等于五乘八？小学数学题再成为社媒热点

小学数学题目总是牵动家长的心，小六离校考试的试卷，往往都会有特别复杂的题目引发争议，平时的数学作业本，偶尔也会在网络爆红。前不久，八乘五和五乘八究竟有什么不同的争议，也进入人们的视线。

网友Lhxlhx星期二（5月9日）在社交媒体网站Reddit贴出外甥数学作业本的照片，照片中她的外甥写出的答案是五乘八等于40，但这个答案被老师打错，正确的答案应该是八乘五等于40，而且应该包括计量单位“公斤”。

根据照片内容，这道数学题说的是：“金太太给每户人家各发了五公斤的白米，她给八个家庭发了米，请问她总共发出多少米？”

Lhxlhx贴出照片引来网友热议。署名meowinbox的网友猜测，批改作业的老师批改太多作业本，已经有点犯晕了，所以误将正确的答案改错了。“如果你的外甥跟老师再检查一遍，可能就会把答案改正过来了。我不会太快下断语，说老师太死板。”

署名meowinbox的网友猜测，数学老师批改太多作业本犯晕了。（取自Reddit）

另一名网友rcRollerCoaster则说，他自己当年刚开始学乘法的时候，数学老师有强调乘数的顺序，因为在小一小二这样的年级，老师要确保学生清楚乘法的概念是什么。“不过，到了明年这个顺序就不重要了。在小六会考也一样。”

网友rcRollerCoaster回应贴文时，尝试解释老师为什么不接受“五乘八”的答案。（取自互联网）

小学数学老师：从算式顺序看出学生有没有读懂题目

一名不愿意透露姓名的小学数学老师证实，在刚开始让学生解答有故事情节的数学题时，确实会要求学生写出算式的时候把数字的顺序搞对。

她说：“虽然根据乘法交换律，乘数的顺序并不会影响最后的答案，但写出来的算式会告诉我们，这名学生有没有读懂题目的内容。”

她也说，以照片中的题目为例，正确的答案应该是八个家庭各获得五公斤白米，因此算式应该是八乘五等于40，然后再最后写答案的时候，要附上单位“公斤”。

这名有十年教学经验的教师也说：“很多时候小学数学强调的是学生对概念的掌握，计算的过程和最后的答案是一样重要的。”