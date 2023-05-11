50公职担任者1200家企业掌舵人 符合参选总统条件

目前约有50个公职的担任者符合参选总统的资格，另有超过1200家企业的股东权益超过5亿元，担任最高执行职位的掌舵者具备参选总统的条件。

新加坡前进党非选区议员梁文辉日前以书面方式提问，截至2022年12月31日有多少名新加坡人具备参选总统的条件。主管公共服务的教育部长陈振声星期三（5月10日）代表李显龙总理答复时透露以上数字。

我国民选总统制度对参选人资格有着非常严格的要求，来自私企的参选者应担任过股东权益平均超过5亿元私企的最高执行职位至少三年，在任职的整个期间公司必须有税后盈利，而且必须以最接近参选日期的时段为依据，不能任意挑选对自己最有利时段。这意味着具备私企背景的潜在候选人不超过1200人。

至于曾任公职的潜在候选人，宪法规定参选者必须曾经出任内阁部长、国会议长、总检察长、公共服务委员会主席、审计长、主计长、常任秘书，或者中央公积金局、建屋发展局、金融管理局、裕廊集团、新加披政府投资公司以及淡马锡控股的最高行政职位。

有意参选者也要年满45岁，是名字在选民册上的新加坡公民，而且提名参选时在本地累计居住不少于10年。

不过，宪法也赋予总统选举委员会酌情权，能允许经验和能力与符合要求者相当，并能够有效地行使总统职权的人参加选举。

哈莉玛总统将在今年9月任满，她尚未公布是否寻求连任。根据2016年修订的宪法，如果连续五届，也就是30年内没有某个种族的代表当总统，那第六届选举将保留给这个族群参选。2017年举行保留总统选举只允许马来族参选，当时哈莉玛在没有对手的情况下当选。