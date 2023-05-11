本地股市周四早盘退低0.41%

美国公布的最新通货膨胀数据符合预期，并未对股市起太大的提振作用，星期四（5月11日）亚太主要股市普遍下滑，新加坡海峡时报指数中午休市前下跌0.41%或13.22点，报3229.07点。

中国国家统计局星期四公布4月份的消费者价格指数放缓至两年来的最低速，同比上升0.1%。另外，中国4月份的生产者价格指数跌3.6%，比经济师预测的3.3%跌幅还大。两组数据反映了内需疲弱以及商品价格走软。

截至中午12时，上海股市早盘下滑0.11%、深圳股市则起0.49%。香港和东京股市分别退低0.04%和0.17%、首尔起0.38%。

本地股市早盘的交易量达7亿4837万股、交易额4亿7165万元，上升股226只，下跌股212只。

云顶新加坡（Genting Singapore）起3.64%至1.14元、新翔集团（SATS）涨1.13%至2.69元，以及创业公司（Venture Corp）上扬0.90%至15.65元。

狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）跌3.03%至1.28元、DFI零售集团退低1.74%至2.83美元，以及星展银行下滑1.52%至31.14元。