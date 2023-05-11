去年居民整体生育率仅1.04

根据总理公署属下国家人口及人才署的最新数据，我国去年的居民整体生育率只有1.04，这比当局2月初步公布的1.05还低。政府将通过帮助父母更好地照顾婴孩、增加学前教育学额，以及继续推行灵活工作安排，提供更全面的育儿援助。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期四（5月11日）出席新加坡国立大学文学暨社会科学院家庭与人口研究中心与新加坡人口协会联办的研讨会。

英兰妮为活动致辞时说，我国2022年的居民整体生育率降至历史新低，只有1.04。她2月在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时曾说，居民整体生育率为1.05，这是根据当时获得的数据所初步估计的数字。最新的数据显示，生育率其实比早前公布的更低。

为应对人口挑战，政府的主要策略是打造一个“齐心为了家”（Made for Families）的新加坡，这意味着整个社会都须支持新加坡人结婚、组织家庭和生养子女。

英兰妮指出，我国借鉴了其他有较高整体生育率国家的经验，其中一个关键因素是为父母提供育儿方面的支援。“我们将继续提供更多学前教育学额，让家长有机会让孩子获得负担得起的优质学前教育。我们也在检讨如何为照顾婴儿的父母提供更多援助。”

同时，政府也会继续提倡灵活工作安排，让它成为常态。英兰妮说：“雇主须投入时间和精力提升他们重新设计工作、业务运作和流程，以及人力资源政策和体系的能力，才能从灵活工作安排中充分获益。人们的工作心态也必须改变，应该更注重成果，而不只是花在工作上的时间，这样才能让雇主和员工分别在提供和接受这样的安排时，更有信心。”