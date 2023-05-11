新柔地铁工程进度良好 新加坡完成约50％ 马国完成约36％

在新加坡范围兴建的新柔地铁系统目前已完成约50％的建造工程，马来西亚范围的工程也完成约36％。新柔地铁将在2026年底如期通车。

待衔接新马的跨海高架轨道混凝土结构落成时，李显龙总理和马国首相安华将在明年初出席仪式，见证这个里程碑时刻。

我国交通部长易华仁星期四（5月11日）到柔佛新山，与马国交通部长陆兆福一起视察新柔地铁于马国的海上桥墩建造工程。两人之后接受媒体访问，汇报新柔地铁工程的建造进度。

易华仁说，他与陆兆福会面时就广泛课题进行了讨论，双方重申了加强双边关系的承诺，并探讨如何进一步加强两国的海陆空交通衔接，当中包括新柔地铁系统。

他说，新加坡负责承建的部分进度良好，约50%的铁路基础设施和海上高架轨道土木工程已经完成。

陆兆福透露，截至4月30日，马方负责兴建的部分，整体已完成了约36％，海上高架轨道则完成了约三成。

他说：“从一开始，我们就知道这个项目不乏挑战。无法预料的历史性事件在较短时间内接踵而来——马来西亚换政府、冠病疫情、政府再次更替，即便如此，项目如期进行。马来西亚致力于交付新柔地铁系统，也会和新加坡密切合作。我们有信心到2026年12月31日，能按新马在2018年签署的双边协定，完成项目。”

全长四公里的新柔地铁系统由新加坡和马来西亚共同承建。新方负责建造的高架轨道总长730公尺，将衔接至通往兀兰北站的隧道。其中530公尺将横跨柔佛海峡兴建。

我国陆路交通管理局已开始建造高架轨道的桩基，预计明年第一季完成，到时桥墩和高架轨道也能动工兴建。截至3月，三个陆地和两个海上桩承台已建成，包括最靠近马国范围的桩承台。

新柔地铁预计2026年底通车，乘客可从汤申—东海岸地铁线的兀兰北站，搭乘新柔地铁到柔佛新山的武吉查卡站。两站之间的车程约五分钟，每小时单向可接载1万人次，相信将大幅改善我国与新山的连接。

新柔地铁兀兰北站将建在地底，深28公尺，共三层楼。地下第三层将建有一个连道，衔接关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施。兀兰北站和CIQ设施的总楼面面积是一般地铁站的10倍。高架轨道准备工作、CIQ设施和隧道的建筑工程去年展开，进度良好，预计能如期完工。

新山和兀兰北都采用“一地两检”的概念，乘客出发时可一次过办理出发地出境和目的地入境手续，下车时无须再通关。