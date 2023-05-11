李总理：亚细安须坚持缅甸履行五点共识 才能派政治代表与会

亚细安与缅甸军政府在2021年达成的五点共识进展甚微。对此，李显龙总理认为，亚细安必须维持不让缅甸在政治层面出席会议的立场，但要继续与缅甸各方保持联系，促成对话以推动事态向好发展。

缅甸军事政变已逾两年，当地冲突与暴力依然没有停歇。在处理缅甸问题时要何去何从，是星期四（5月11日）第42届亚细安峰会领导人非正式会议上的焦点之一。

李显龙总理会后接受新加坡媒体访问总结此行时说，五点共识的内容“完全有必要”（completely relevant）。他分析，现有的做法，即邀请缅甸在非政治层面出席亚细安会议，既有象征作用，也有重要的实际后果。

李总理解释说，这个信号就是问题继续存在着，须要有所进展；但也不能让缅甸问题拖累亚细安的工作、合作以及与全球对话伙伴的联系。

李显龙总理（穿红衣者）星期四（5月11日）上午出席第42届亚细安峰会非正式会议。（通讯及新闻部提供）

“如果我们现在说，好吧，算了，我们不再坚持了，就恢复到之前的运作吧，那除了显示我们毫无进展、装成问题不存在继续运作，我们还实现了什么？我认为这不是正确的做法。”

在不邀请缅甸在政治层面参加亚细安会议的同时，亚细安也必须与缅军方领导层和全国民主联盟等各方保持联系，尽最大努力推动事态向好发展，比如促成各方对话，协助提供人道主义援助，可能的话还应促请各方停止暴力。

缅甸曾经在1988年爆发大规模示威，导致军事政变，最终到2010年才举行选举，前后历时20多年。李总理指出，他不认为眼下的问题会更容易解决，大家需要有耐心。

“我们必须能够维持一贯、理性的政策，才能为缅甸、为亚细安取得最好的结果。” 他也坦言，这是新加坡和好一些亚细安国家的看法，但是也有亚细安国家有不同看法，亚细安会继续讨论。