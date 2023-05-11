《亚细安印太展望》是包容性全方位构想 让亚细安与众多伙伴合作

《亚细安印太展望》旨在促进亚细安与所有区域伙伴合作，而不针对任何大国，这个构想也让亚细安能够为区域力量平衡做贡献， 在大国之间开拓共同空间。

在印度尼西亚出席第42届亚细安峰会的李显龙总理星期四（5月11日）总结访问行程，接受新加坡媒体访问时说，《亚细安印太展望》（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific）是“包容、全方位”的构想，不针对任何单一大国，而是让亚细安与所有大国合作。这些大国之间会有矛盾，但亚细安希望通过与它们合作，开拓共同空间。

“这将让亚细安能为区域力量平衡做贡献，由此让亚细安核心地位发挥作用。”

李总理说，不同国家谈到“印太地区”，形容印太地区为“自由”“开放”时，附带的含义有微妙的不同。

亚细安向来谈到亚太地区，指的都是太平洋两岸的区域。2019年推出的《亚细安印太展望》，是建立在东亚峰会的基础上。东亚峰会的初创构想是涵盖东南亚和东北亚国家，但亚细安后来把它扩大至包含澳大利亚、新西兰、印度、俄罗斯和美国，目前共有18个国家。

李显龙总理总结行程时接受新加坡媒体访问。（海峡时报）

李总理说，即使在东亚峰会扩大后，亚细安仍保留“东亚峰会”和“亚太地区”等用词。但既然其他国家都提出对印太地区的解读，亚细安也表达自己在使用这个概念时的定义。

李总理也指出，在纷乱的世界格局里，亚细安这个区域组织便是其成员国的救生艇。李显龙总理谈到亚细安的重要时，强调团结就是力量的道理。

他说，亚细安成员国在全球语境里不算大国，但10个成员国的经济总量相当可观，在区域事务上的发言有一定的份量，虽然不至于能决定结果，但能说上话，而且会被聆听。

因此，亚细安在经济、政治和安全方面的合作越成功，就有越多国家愿意与亚细安合作，并认真看待亚细安。

“在纷乱的世界里，亚细安须要团结、有凝聚力、有效、占据中心地位。如果做不到上述所有这几点，就不会处在中心地位。你可以大谈亚细安核心地位和维护这个地位，但都只会是空谈。”

亚细安需要实质合作，因此需要提升经济合作，开拓数码和绿色经济领域的机遇，升级与域外国家的自贸协定等。

李总理说，这么多个国家要达成共识并不容易，但这些都是必须完成的工作。