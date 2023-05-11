【东运会】游泳决赛日 我国超越上届金牌总数

新加坡游泳队在星期四（5月11日）举行的柬埔寨东南亚运动会中以22枚金牌超越上届成绩（21金），其中让人惊喜的是王竣毅四战东运会终于夺得个人首冠，我国新兵马哈比尔打破保持了14年的全国纪录。

在当天的六个决赛项目中，新加坡获得三枚金牌，加上前五日获得的19金，我国以总数22枚金牌继续称霸东南亚运动会的游泳项目。

我国泳将柯正文报名了男子200米蝶泳，但没有参加上午的预赛，队友王竣毅在决赛发威，以1分59秒44率先触壁，在个人第四次征战该项目首次如愿以偿。

另外两枚金牌都来自女子项目，颜欣慧在女子800米自由泳成功卫冕，她以8分41秒05夺冠，队友林乙暄以8分46秒88位居第二。

邱玲、沈恩夷、柯敬文和柯婷文出战女子4X100米混合泳接力，以4分06秒97赢得冠军，并缔造新大会纪录。

柯婷文在女子50米蝶泳以26秒66排名第二，妹妹柯敬文以27秒18排在第五名。

尽管马哈比尔在男子50米蛙泳以27秒91错失金牌，但他已打破保持了14年的全国纪录。上次为我国缔造纪录的是林伟雄（2009年，28秒03），他已在2012年退役。

在男子400米自由泳方面，林峻纬以3分53秒78收下铜牌，队友阿尔迪则以3分57秒69排名第六。