星期五开盘可关注股票

美国劳工部公布的最新数据让市场担忧经济衰退，投资者也正重新评股通货膨胀数据、银行稳健度和英国中央央行调高利率的影响，华尔街星期四（5月11日）隔夜股市普遍低收。

道琼斯工商指数和标准普尔500指数分别下滑0.66％和0.17％，纳斯达克指数则起0.18％。

美国首次领取失业救济的人数创一年半来的新高，加上生产者价格指数的升幅是两年来最小的，显现需求在放缓，经济进入衰退的概率增大。

本地投资者情绪仍然低迷的情况下，海峡时报指数星期四退低12.74点或0.39％，收报3229.55点。

星期五（12日）已经开盘交易的悉尼股市则退低0.13%、东京起0.22%、首尔跌0.29%

以下是星期五可关注股票：

* 布米达马农业（Bumitama Agri）星期五开市前公布今年第一季的净利同比下跌51%至4291亿印尼盾（约3879万新元）。原棕油（CPO）和棕仁（palm kernel）的平均售价分别下滑14%和53%。

* 益资源（First Resources）开盘前公布今年第一季的净利同比下跌73.8%至1930万元；息税折摊前盈利（EBITDA）减少55.3%，达5510万元。

* OIO控股星期四闭市后公布今年首季反亏为盈，净利达到26万元，每股盈利0.14分。去年同期公司录得25万元的亏损。

* 泰国酿酒（Thai Beverage）星期四闭市后公布截至上半财年净利同比略减1％，报161亿2319万泰铢（6亿3456万新元），每股盈利0.64泰铢，同比减少2％。董事会建议派发每股0.15泰铢的中期股息。

* 吉宝企业（Keppel Corp）星期四闭市后宣布，吉宝企业与吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）信托经理吉宝基础建设基金管理公司共同向瑞典一座岸上风电场注资约470万欧元（约690万新元）以收购16.3%股权，当中吉宝企业占2.9%。这项交易预计不会对吉宝企业和吉宝基础设施信托本财年的每股有形资产净值或每股盈利产生重大影响。

* 永科控股（AEM Holdings）截至3月底第一季净利同比锐减61.8%至1555万元，营收则同比减少41.7%至1亿5266万元。该股收报3.45元，无起落。

* 金味集团（Kimly Group）截至3月底2023上半财年净利同比微升0.7%至1870万元，营收则同比下滑0.9%至1亿5550万元。公司宣布派发每股0.56分中期股息，派息日7月14日。该股收报0.345元，无起落。

* 维康（Vicom）截至3月底第一季净利同比上扬1.6%至1000万元，营收同比增6.6%至2775万元。该股收报1.82元，跌1.09%。