海庭截至第一季净订单超过200亿元

海庭（Seatrium）在第一季取得好的开始，净订单已增至超过200亿元，行业展望继续改善。

海庭（前称胜科海事）星期五（5月12日）开市前发布第一季业务报告时指出，可再生能源和较清洁/绿色的方案占了集团截至第一季底净订单的约39％。

集团取得的合同包括TenneT TSO公司的三个大型岸外风电场，每个价值20亿欧元（28亿8400万新元）。

它指出，今年至今，在与吉宝岸外与海事（Keppel O&M）合并后，集团取得更高的整体现金余额，营运现金流也获得改善。

集团的净债务股本比（net debt-to-equity ratio）为0.18倍，相对于2022财年底时的0.26倍。

它说：“在持续的能源转型和对能源安全的高度关注中，石油和天然气、岸外可再生能源和其他绿色解决方案的行业前景继续改善和加强。集团正在积极应对新的机遇，并专注于将潜在订单转化为确定的合同。”

集团目前的超过200亿元净订单，预料将在2023年至2030年完成。集团继续专注于良好地执行所有现有订单。这些项目的完成将对集团的业绩表现有正面贡献。

在合并完成后，集团展开全面的战略业务检讨，以释放协同效益和制定可持续增长的发展蓝图。集团已设立一个转型小组来推动这个战略检讨，并预期将在2023年结束前完成检讨工作。

海庭星期四股价跌3.08％，闭市报0.126元。