提升科技应对罪案 警推出战术反击车及反无人机系统

三名持枪劫匪突然闯入购物中心，见人就开枪，公众见状奔走逃命，有人中弹倒下，有人大声求救。附近警署警员、反恐紧急应对部队闻讯后迅速赶抵现场，与劫匪驳火展开营救。战术反击车最后压阵攻坚，一举歼灭劫匪。

上述情景是警方在星期五（5月12日）的工作计划研讨会上搬演的反恐演习片段，特别行动指挥中心的战术反击车（Tactical Strike Vehicle）也在演习中初次亮相。

这个由内政科技局联合研发的车辆将于本月投入运作，装甲的车体能承受较大火力，还配备了防护网、公共广播系统、闪光信号灯、泛光灯和感应摄像头。它能在遇暴乱或枪击案等严重事态时赴前线戒备，提升急速部署部队的应变能力。

内政部长兼律政部长尚穆根星期五作为研讨会主宾，为战术反击车进行揭幕仪式。

除了升级装备严打罪案，警方也在研讨会上展示于今年初开始部署的反无人机系统，在年末倒数活动等大型活动中探测闯入禁飞区，或构成安全威胁的无人机。

警方安排媒体参访位于乌鲁班丹的保卫指挥处，观摩如何应用反无人机系统。（蔡家增摄）

内政团队无人机指挥处指挥官谢有经警监说，科技日新月异，随着无人机技术不断精进，我国安保工作也必须跟上时代步伐，应对新挑战。“警方有必要部署反无人机系统作为一项额外的安保措施，以保障新加坡免受这类非常规的威胁。”

在反无人机系统模拟演练中，值勤警员在指挥控制室内，利用探测器和光电传感器，远程探测擅闯会场的无人机。一旦捕捉到目标，屏幕就会显示其所在方位、高度和速度登基本信息。警员接着会按照线索查看实时影像，或切换热视模式锁定擅闯的无人机。巡警随即出动使用干扰机枪，扰乱无线电频率，让无人机无法操作。

研讨会上也推介了新型巡逻机器人、邻里互动机器人、自动枪械系统等，同时还展出了警方在反诈骗方面的计划。