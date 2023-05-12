7月起 1985年前建成住家须安装漏电断路器

今年7月1日起，所有在1985年前建成的住家单位包括政府组屋、私人有地住宅及公寓，须安装漏电断路器以保障住家用电安全。屋主将有两年宽限期，安装这项安全装置。

漏电断路器（Residual Current Circuit Breaker，简称RCCB）是一种安全装置，一旦检测到家里发生漏电情况，它就会自动切断电源，以免有人触电受伤。

建屋发展局及能源市场管理局星期五（5月12日）联合发文告指出，自1985年7月起，所有新建房屋都须安装漏电断路器。多年来，许多住家在翻新后，电路重新接线时也已装上漏电断路器，但目前仍有少数在1985年7月前建成的住家单位，还在使用原有电路而未安装漏电断路器。

能源市场管理局会通知在1985年7月前建成的组屋屋主，尽快安装这项安全装置。为支援低收入家庭，建屋局一直在为1985年及之前建成的一房式和两房式组屋单位，安装漏电断路器，且所有费用由政府承担。

至于三房式及以上组屋单位，若尚未安装，建屋局将致函屋主，分享安装漏电断路器援助计划的详细信息，政府会承担最高95%的安装和重新拉电线费用。不包括消费税，不同房型的组屋屋主，预计要承担25元至62元5角不等费用。

至于私宅，如果屋主还没安装这安全装置，能源市场管理局会通知他们。屋主可通过www.go.gov.sg/rccb-lew，寻找有牌电工、自费安装漏电断路器。任何疑问可电邮 ema_enquiry@ema.gov.sg 或拨打6835 8000询问。

文告提醒，新规定7月生效后，所有屋主包括居住在组屋和私宅者将获得两年的宽限期。不遵守规定的屋主，可面对最高5000元的罚款。